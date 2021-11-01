В Новосибирске уволен ведущий солист НОВАТа Роман Полковников

Фото с сайта novat.nsk.ru
Ведущий солист НОВАТа Роман Полковников покинул театр, 34-летний танцовщик лично подтвердил это журналистам.
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, более известный как НОВАТ, остался без ведущего солиста Романа Полковникова. 34-летний танцовщик покинул театр накануне премьеры — балета «Собор Парижской Богоматери». В этой постановке 31 октября он должен был исполнить партию Квазимодо.
«Ситуация непростая. Я уже уволен, меня рассчитали. Получается, я ушёл в никуда. Пока больше ничего не могу сказать», — сказал Полковников в комментарии HГC.
Новосибирский журналист Юри Аннов, пишущий о культуре многие годы, предположил, что Полковникова убрали как неудобного сотрудника. В оперном театре танцовщик прослужил почти 16 лет.
Напомним, ранее НОВАТ покинул Владимир Кexман. Он оставил пост художественного руководителя, заняв должность генерального директора Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького.
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