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В Новосибирской области сократился объём просроченных ипотечных кредитов

Фото В Новосибирской области сократился объём просроченных ипотечных кредитов
Фото В Новосибирской области сократился объём просроченных ипотечных кредитов

Фото Максима Николаева

Объём просроченных кредитов по ипотеке в Новосибирской области сокращается. Особенно это касается займов, полученных под залог ДДУ, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Центробанка, в сентябре средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным физлицам-резидентам под залог прав требования по договорам долевого участия (ДДУ) в Новосибирской области, составила 6,39 %, что на 0,39 % ниже ключевой ставки ЦБ. При этом в среднем в последние семь лет выплаты по ипотеке были на 2,51 п.п. выше ключевой ставки.

Низкие ипотечные ставки при покупке жилья в новостройках поддерживаются благодаря господдержке и субсидированной ипотеке за счёт строительных компаний, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

После очередного повышения ключевой ставки сразу на 0,75 п.п. специалисты ждут удорожания ипотеки. Это уже привело к росту числа ипотечных кредитов в рублях, особенно под залог прав требования по ДДУ, подчеркнул эксперт.

В целом по России количество таких кредитов за месяц увеличилось на 14,4 %, а по области на 15 %: с 973 в августе до 1 118 в сентябре. Несмотря на это, Николаев констатировал, что ипотечный бум идёт на спад.

Аналитик также отметил, что снижается объём просроченной задолженности по ипотеке, особенно полученной под залог ДДУ. На конец сентября таких кредитов в Новосибирской области было 0,52 %, то есть на 4 % меньше, чем в августе, и на 40 % меньше, чем в апреле 2020 года, когда льготная ипотека только стартовала, подытожил он.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что жильё в ипотеку в Новосибирске в 2022 году может стать менее доступным, чем до пандемии. Аналитик подсчитал, что ежемесячный платёж по ипотеке в следующем году будет таким же, как до ситуации с COVID-19, только при условии ставки 0 %.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
жильё
недвижимость
ипотека
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