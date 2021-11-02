10000 рублей пенсионерам в декабре: кто получит новую выплату от государства

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Эксперты полагают, что в декабре власти России могут объявить о новых массовых социальных выплатах. Они указывают на большой профицит бюджета России – появились свободные средства. К тому же в середине декабря запланирована большая пресс-конференция Президента РФ, а знаковые появления Владимира Путина на ТВ-экранах обычно сопровождаются объявлениями о единовременных выплатах.

Президент Путин на совещании по экономическим вопросам с Правительством РФ 28 сентября 2021 уже не исключал повторения практики единовременных выплат «при возможности», правда речь на совещании шла о бюджете 2022 года. И кому ждать выплаты: молодым семьям или старикам – пока неизвестно.

Можно вспомнить, как на прошлогодней пресс-конференции 18 декабря 2020 Владимир Путин объявил о единовременной выплате 5000 рублей на детей до 7 лет. Президент приучил россиян, что с начала пандемии коронавируса его ключевые телеобращения к гражданам страны часто сопровождались объявлениями о денежных выплатах.

Фото kremlin.ru

Ожидания новых выплат в экспертном сообществе настолько высоки, что слова министра финансов Антона Силуанова в Госдуме, что власти стремятся снизить уровень бедности в России, были истолкованы «PRIMEPRESS», как обещание новой выплаты 10000 рублей пенсионерам. Министр заявил, что с 1 января 2022 года пенсии будут проиндексированы. Однако если показатели инфляции окажутся выше плановых, Минфин предоставит пенсионерам «дополнительные меры разовой поддержки». Именно такими словами ранее аргументировал выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам Президент России, подчеркивает агентство.

Ранее экономист и эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода уже заявлял, что вероятность новой раздачи денег для пенсионеров перед Новым годом очень высока. Эксперт не поскупился, по его мнению пожилым выплатят не 10 тысяч рублей, как это было в сентябре, а 15 тысяч.



Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина снова запланирована в декабре, и если она пройдет без объявления новых выплат – часть населения будет разочарована.

Оптимизм экспертов подпитывает значительный профицит федерального бюджета РФ в январе — сентябре 2021 года он достиг 1 трлн 443 млрд рублей, по данным Министерства финансов РФ.

Напомним, правительство Российской Федерации выделило деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы сгладить эффект от убытков из-за нерабочих дней. Подать заявление на выплату можно уже 1 ноября, сообщили медиа.