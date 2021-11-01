Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года

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Правительство Российской Федерации пообещало части россиян выплатить по 13 тысяч рублей до конца 2021 года.

Власти выделили денежные средства для поддержки части россиян. Подать заявление на выплату можно уже сегодня, 1 ноября, сообщили медиа.

«Правительство Российской Федерации выделило деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы сгладить эффект от убытков из-за нерабочих дней», – пишут СМИ.

Власти выделили субсидии бизнесу для выплаты зарплат сотрудников. Каждому работнику полагается выплатить по одному минимальному размеру оплаты труда. Сейчас МРОТ в России составляет 12 792 рубля. Россияне, которые работают в компаниях малого и среднего бизнеса, смогут получить около 13 тысяч рублей.

Всего на эти цели правительство выделило 27 миллиардов рублей. Около двух миллионов человек получат деньги до конца года.

Подать заявление на выплату можно уже в понедельник, 1 ноября. Распределять средства начнут после 15 ноября вплоть до конца декабря 2021 года, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что с 4 ноября цены на продукты в Новосибирске вырастут на 20 процентов. Из-за продуктовой инфляции Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года.