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общество

С 4 ноября цены на продукты вырастут на 20 процентов

Фото С 4 ноября цены на продукты вырастут на 20 процентов
Фото С 4 ноября цены на продукты вырастут на 20 процентов

Pixabay.com

4 ноября ряд продовольственных товаров подорожает на 20%.

Россиянам посоветовали закупиться продуктами, которые подорожают 4 ноября. Цены на крупы вырастут на 20%, сообщили производители.

«Речь идет о таких любимых россиянами крупах, как гречневая, овсяная, а также хлопьях», –пишут в прессе.

Уже на этой неделе ряд продовольственных товаров в России подорожает на 20%. Цены поднимутся на гречку, овсянку и хлопья. О росте цен на свой товар рассказали производители круп. 4 ноября поднимут цены в компании «Роса».

Это связано с тем, что стоимость зерна и бобовых увеличивается во всем мире. В прошлом году за килограмм гречки россияне отдавали 57 рублей, сейчас эта цифра выросла до 80 рублей. И это только цены производителей и поставщиков круп, в супермаркетах цена на гречку уже поднялась выше 100 рублей за килограмм крупы. В ближайшее время цены будут продолжать расти. При этом в 2021 году в России собрали скудный урожай зерновых культур.

Россиянам советуют купить необходимое количество круп уже сейчас, пока цены остаются на прежнем уровне. Если их правильно хранить, то гречка, овсянка и хлопья долго не портятся и сохраняют свои свойства, сообщает «ФедералПресс».

Ранее Сиб.фм писал, что Минфин готовит новую выплату пенсионерам. Кроме того, в 2022 году некоторые категории россиян смогут получить по 5 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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