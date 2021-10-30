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Правительство Российской Федерации выделило 130 миллионов рублей на выплаты некоторым категориям граждан в 2022 году.

В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства. Об этом сообщили СМИ.

«Деньги начнут выдавать в следующем году. На эти цели правительство направило 130 миллиардов рублей», – пишут в медиа.

Денежные выплаты смогут получить пожилые россияне, размер пенсий которых не дотягивает до адекватного уровня. Все пенсионеры, получающие меньше прожиточного минимум, который установлен в их регионе, имеют право как не региональные, так и на федеральные доплаты.

Правительство страны выделило на выплаты этой категории граждан 130 миллионов рублей. Деньги распределят по регионам, а уже власти субъектов будут начислять их пенсионерам. По предварительным расчетам, такие выплаты получат свыше 6 миллионов человек. Средний размер доплаты – 5 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить деньги, россиянам не придется писать заявление в ПФР. С 1 января деньги будут назначаться в автоматическом режиме, сообщает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области подняли зарплаты бюджетникам. С октября некоторые новосибирцы будут получать на 3,9% больше.

Сиб.фм писал, как будут работать отделения ПФР в Новосибирской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.