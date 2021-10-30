Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства

Фото В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
Фото В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства

Pixabay.com

Правительство Российской Федерации выделило 130 миллионов рублей на выплаты некоторым категориям граждан в 2022 году.

В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства. Об этом сообщили СМИ.

«Деньги начнут выдавать в следующем году. На эти цели правительство направило 130 миллиардов рублей», – пишут в медиа.

Денежные выплаты смогут получить пожилые россияне, размер пенсий которых не дотягивает до адекватного уровня. Все пенсионеры, получающие меньше прожиточного минимум, который установлен в их регионе, имеют право как не региональные, так и на федеральные доплаты.

Правительство страны выделило на выплаты этой категории граждан 130 миллионов рублей. Деньги распределят по регионам, а уже власти субъектов будут начислять их пенсионерам. По предварительным расчетам, такие выплаты получат свыше 6 миллионов человек. Средний размер доплаты – 5 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить деньги, россиянам не придется писать заявление в ПФР. С 1 января деньги будут назначаться в автоматическом режиме, сообщает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области подняли зарплаты бюджетникам. С октября некоторые новосибирцы будут получать на 3,9% больше.

Сиб.фм писал, как будут работать отделения ПФР в Новосибирской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11206
Локдаун в Новосибирске: какие ограничения ждут жителей в ноябре 2021 года
9976
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
9351
Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы
7411
QR-коды с 8 ноября: сколько действуют после вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»
6212
«Напьются и бегут сюда в поисках девушек»: что происходит возле общежития НГПУ в Новосибирске после скандальной драки
5867
Врачи объяснили заражение мэра Новосибирска Анатолия Локтя COVID-19
5528
В Новосибирске повысили зарплаты бюджетникам