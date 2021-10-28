Новосибирцам объяснили, как будет работать ПФР в нерабочие дни

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В новосибирском региональном отделении ПФР рассказали, как будут работать с гражданами в нерабочие дни с 1 по 7 ноября.

Клиентские службы ПФР в Новосибирске и области по 7 ноября будут работать по измененному графику. Об этом сообщили в ведомстве.

1, 2 и 3 ноября новосибирцы смогут прийти на прием в клиентскую службу ПФР, как и в любой другой день. А вот с 4 по 7 ноября приема не будет.

Записаться на прием можно в личном кабинете на официальном сайте ПФР. Кроме того, можно получить устную консультацию специалистов Пенсионного фонда России по телефону 8-800-600-07-02, или в аккаунтах ведомства в социальных сетях.

С 1 по 7 ноября новосибирцы смогут подать заявление о получении услуг ПФР на сайте ведомства или на портале Госуслуг.

Ранее сообщалось об изменениях в графике выплаты пенсий во время ковидных выходных.

Сиб.фм публиковал полный график выплат от ПФР и Минсоца в нерабочие дни.