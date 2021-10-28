Пенсии и детские пособия в ноябре-2021: полный график выплат Минсоца и ПФР

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Нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года не повлияют на своевременность получения социальных выплат. ПФР продолжит работу. Если даты получения пенсий и социальных пособий на детей по графику выпадают на праздничные дни – их обещают выплатить заранее.

Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года не скажется на перечислении пенсионных выплат, сотрудники ПФР продолжат работу в период ограничений.

Пенсии в ноябре 2021 года

Праздничными днями считаются 4 и 5 ноября 2021 года. Если гражданин получает пенсию именно в эти даты, то ему её заблаговременно зачислят на счёт, переведут на карту или доставят почтальоны.

Даты перечисления пенсий фактически зависят только от графиков работы доставляющих организаций, большинство которых также работают.

Массовая доставка пенсий осуществляется через «Почту России». Почтальоны продолжат доставку пенсий по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР. Отделения почты также будут работать по обычному графику с 30 октября по 7 ноября, кроме 4 и 5 ноября. 4 ноября – праздник День народного единства, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

Крупные банки, через которые происходит выплата пенсий, в основном будут работать по стандартному графику в нерабочие дни. Выходными в ряде отделений крупных банков могут быть праздничные дни – 4 и 5 ноября.

Детские пособия в ноябре 2021 года

Выплаты будущим мамам и одиноким родителям, которые получают пособия ежемесячно, за октябрь будут перечислены 1 ноября, по графику, сообщает ПФР.

Нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября, на график перечисления средств не повлияют.

Детские пособия обычно выплачиваются до 15 числа каждого месяца. Но из-за того, что в ноябре 2021 года, помимо праздничного дня, 4-го числа установлены также нерабочие дни, график доставки детских пособий может незначительно измениться.

Гражданам, которые получают пособия на детей в начале месяца, а именно в период с 1 по 7 число, на который выпадают нерабочие и праздничные дни в ноябре 2021 года, выплаты на детей поступят вовремя или заранее.

Так, например, выплаты на детей по линии Пенсионного фонда (от 8 до 17 лет, «путинские» на второго ребёнка), обычный срок которых приходится на период с 1 по 7 число, будут перечислены на счета получателей без задержек.

Детские пособия по линии соцзащиты (например, «маленькие детские», пособия от 3 до 7 лет, «путинские» на первого ребёнка и т. д.) в ноябре также поступят вовремя или заранее. Точный график выплаты детских пособий можно уточнить в соответствующем отделении соцзащиты населения, так как нет единого расписания для выплат по всей стране.

Полный перечень ежемесячных выплат для семей с детьми опубликован на портале «Госуслуги».

Президент РФ Владимир Путин заявил о приоритете поддержки семей с детьми на совещании по экономическим вопросам 28 сентября 2021 года. Президент дал понять, что единовременные выплаты семьям с детьми-школьниками возможны и в 2022 году.

Напомним, с 1 ноября 2021 года заметную прибавку к пенсиям получат бывшие лётчики, шахтёры и пенсионеры, кому 80 лет исполнилось в октябре этого года. Для таких пенсионеров страховые выплаты по старости увеличатся вдвое – подробнее об этом в материале Сиб.фм.