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Ассенизатор провалился под землю в Новосибирской области

Фото Ассенизатор провалился под землю в Новосибирской области
Фото Ассенизатор провалился под землю в Новосибирской области

Vk.com / act54

В Новосибирской области ассенизаторская машина провалилась под землю.

Происшествие случилось днем в понедельник, 1 ноября, в городе Купино Новосибирской области.

Ассенизатор МАЗ провалился под землю около инфекционного отделения Купинской центральной районной больницы. Предполагается, что причиной происшествия стало образование провала в земле, в который и затянуло автоцистерну.

В социальных сетях появилось видео извлечения цистерны из провала. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали кадры с места инцидента, на которых видно, что над поверхностью земли осталась только кабина ассенизатора.

В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль удалось вытащить из ямы при помощи экскаватора.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на улице Фрунзе несколько автомобилей провалились под землю. Энергетики признали свою вину и пообещали владельцам транспортных средств выплатить компенсации, однако пострадавшие так и не могут получить свои деньги.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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