Новосибирский Роспотребнадзор призвал не покупать незамерзающую жидкость на трассах

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В Новосибирске с наступлением зимы началась нелегальная продажа незамерзающих жидкостей на трассах. Иногда «уличные» производители добавляют в них повышенную дозу отдельных веществ, которые могут привести к смертельному исходу.

В Новосибирск пришла настоящая зима, на улицах идёт снег, а температуры стабильно уходят в минус. В связи с этим Роспотребнадзор призвал автомобилистов не покупать незамерзающую жидкость, а внимательнее отнестись к её выбору. Рекомендации были опубликованы на сайте службы.

Многие автомобилисты хотят приобрести несуществующую стеклоочистительную жидкость: чтобы она как можно дольше не замерзала, была качественной, не портила автомобиль и приятно пахла. В большинстве случаев жидкость может хорошо пахнуть и быть некачественной либо иметь неприятный резкий запах, но быть нетоксичной для организма человека.

При этом нелегальные производители стеклоочистительной жидкости нередко используют в составе метиловый спирт. Он дешёвый, хорошо очищает стёкла и почти не пахнет. Но по сути, метиловый спирт (или метанол) – это сильный кумулятивный яд, который может сильно воздействовать на нервную систему, зрительные нервы и сетчатку глаз.

«Метиловый спирт может вызвать острое отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповреждённую кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз», – сообщает Роспотребнадзор.

Длительное взаимодействие с метанолом может привести к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, проблемам со зрением, дерматитам, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, а также верхних дыхательных путей.

Согласно санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, в стеклоочистительных жидкостях должно быть не более 0,05 % метанола. Всего несколько граммов вещества могут вызвать слепоту, а при передозировке смерть.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует покупать жидкость для стёкол только в установленных местах торговки. При покупке следует обращать внимание на информацию на таре – на ней должна быть этикетка с адресом, названием продукции, её назначения, полного состава, сроках годности, мерах предосторожности и так далее.