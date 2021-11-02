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общество

Новосибирский Роспотребнадзор призвал не покупать незамерзающую жидкость на трассах

Фото Новосибирский Роспотребнадзор призвал не покупать незамерзающую жидкость на трассах
Фото Новосибирский Роспотребнадзор призвал не покупать незамерзающую жидкость на трассах

Фото pixabay.com

В Новосибирске с наступлением зимы началась нелегальная продажа незамерзающих жидкостей на трассах. Иногда «уличные» производители добавляют в них повышенную дозу отдельных веществ, которые могут привести к смертельному исходу.

В Новосибирск пришла настоящая зима, на улицах идёт снег, а температуры стабильно уходят в минус. В связи с этим Роспотребнадзор призвал автомобилистов не покупать незамерзающую жидкость, а внимательнее отнестись к её выбору. Рекомендации были опубликованы на сайте службы.

Многие автомобилисты хотят приобрести несуществующую стеклоочистительную жидкость: чтобы она как можно дольше не замерзала, была качественной, не портила автомобиль и приятно пахла. В большинстве случаев жидкость может хорошо пахнуть и быть некачественной либо иметь неприятный резкий запах, но быть нетоксичной для организма человека.

При этом нелегальные производители стеклоочистительной жидкости нередко используют в составе метиловый спирт. Он дешёвый, хорошо очищает стёкла и почти не пахнет. Но по сути, метиловый спирт (или метанол) – это сильный кумулятивный яд, который может сильно воздействовать на нервную систему, зрительные нервы и сетчатку глаз.

«Метиловый спирт может вызвать острое отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповреждённую кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз», – сообщает Роспотребнадзор.

Длительное взаимодействие с метанолом может привести к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, проблемам со зрением, дерматитам, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, а также верхних дыхательных путей.

Согласно санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, в стеклоочистительных жидкостях должно быть не более 0,05 % метанола. Всего несколько граммов вещества могут вызвать слепоту, а при передозировке смерть.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует покупать жидкость для стёкол только в установленных местах торговки. При покупке следует обращать внимание на информацию на таре – на ней должна быть этикетка с адресом, названием продукции, её назначения, полного состава, сроках годности, мерах предосторожности и так далее.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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Новосибирская область
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