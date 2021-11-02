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Пожарные спасли из горящего дома пенсионера-инвалида под Новосибирском

Фото Пожарные спасли из горящего дома пенсионера-инвалида под Новосибирском
Фото Пожарные спасли из горящего дома пенсионера-инвалида под Новосибирском

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

1 ноября в селе под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома неходячего пенсионера. Вскоре после этого в доме произошла разгерметизация газовых баллонов.

Вечером в понедельник, 1 ноября, произошёл крупный пожар в деревянном доме в селе Верх-Тула Новосибирской области. На момент прибытия МЧС огонь полностью охватил дом: в нём проживали пожилая женщина с 2-летним ребёнком и её 70-летний супруг, который не может ходить. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 20:39, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. На момент прибытия пожарных здание было полностью в огне, который мог перекинуться на соседние дома.

До приезда пожарных из дома самостоятельно выбрались пожилая женщина с маленьким ребёнком. Однако в горящем доме по-прежнему находился её 70-летний муж, который не может ходить. Судя по всему, мужчина не мог выбраться из дома и супруга не могла ему помочь.

«На месте нам сообщили, что в комнате находится мужчина, который не может самостоятельно передвигаться. Окна были разбиты, скорее всего, супруга пыталась сама его вытащить из здания, но не получилось. В плотном дыму он ещё подавал голос, и мы быстро вынесли его на улицу, где и передали бригаде скорой помощи», – рассказал командир поста пожарно-спасательной части № 37 Александр Шевчук.

Пожарный вовремя смог спасти из горящего дома мужчину – вскоре в здании произошла разгерметизация газового баллона. Огонь начал распространяться ещё сильнее и мог переброситься на соседние здания. На место прибыли дополнительные силы пожарной охраны. На локализацию возгорания у спасателей ушло ещё 16 минут. Огонь повредил дом и стоящую рядом баню.

Сообщается, что мужчину-инвалида в тяжёлом состоянии госпитализировали в ожоговый центр. Причина пожара пока неизвестна, её установят дознаватели чрезвычайного ведомства.

Напомним, недавно в Новосибирске пожарные спасли троих маленьких детей с горящего балкона на 5-м этаже.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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Новосибирская область
пожар
спасатели
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