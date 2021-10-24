В Новосибирске троих детей спасли с горящего балкона на 5 этаже

Фото предоставлено пресс-службой МЧС / фото Сиб.фм

Сотрудники МЧС по Новосибирской области спасли троих детей с балкона горящей квартиры в Ленинском районе.

Вечером 24 октября пожарно-спасательные подразделения МЧС по Новосибирской области выехали на сообщение о возгорании на балконе 9-этажного дома. К зданию, расположенному по улице Троллейной в Ленинском районе, первые пожарные машины прибыли через пять минут. Густой чёрный дым шёл с балкона на пятом этаже.

Спасатели проникли в горящую квартиру и нашли внутри троих детей. Их переместили в безопасное пространство на улицу через балкон, с помощью автолестницы.

Осмотревшие детей медики госпитализировали их в медучреждение из-за отравления продуктами горения. Предварительно установлено, что пострадавшим детям 5, 7 и 8 лет.

Возгорание ликвидировали за 16 минут, ещё пять минут понадобилось на устранение открытого горения.

Пожар произошёл в комнате 3*5 метров, а его общая площадь составила 18 квадратных метров. Теперь там повреждены обои в коридоре, а также закопчены стены в кухне.

Спасатели МЧС эвакуировали из помещения 19 человек, включая 4 детей.

Как ранее писал Сиб.фм, 23 октября в МЧС Новосибирской области прокомментировали пожар, в котором погиб 3-летний ребёнок.

Напомним, 24 октября жители Новосибирска заметили столб чёрного дыма — он шёл со стороны Железнодорожного района и был очень густым. Как рассказали очевидцы, на Железнодорожной, 5 загорелись несколько деревянных сараев, которые находятся недалеко от трёхэтажного жилого дома.