Кто из россиян получит по 20 тысяч рублей от государства в 2022 году

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С января 2022 года россиянам могут начать начислять новые денежные выплаты. Соответствующее письмо направлено в адрес премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой о продлении туристического кешбэка для российских туристов на 2022 год.

«АТОР направила обращения в Ростуризм и правительство о продлении срока действия туристического кешбэка на весь 2022 год», – пишут в медиа.

Эксперты Ассоциации рассказали, что благодаря туристическому кешбэку россияне стали чаще посещать непопулярные у туристов места. Кроме того, далекие от звания туристических регионы Российской Федерации получили большой поток туристов даже в «несезон».

Сейчас многие россияне и эксперты в сфере туризма выступают за продление программы туристического кешбэка на следующий год. Идею поддерживают и в Ассоциации туроператоров России. В АТОР предложили возвращать туристам деньги за путешествия в период с 10 января по апрель и с начала октября по 31 декабря 2022 года.

Турэксперты отметили, что вероятность продления программы туристического кешбэка правительством Российской Федерации достаточно высокая. По правилам, турист должен оплатить свое путешествие картой «Мир», после этого на нее ему вернется часть потраченных денег. Максимальная сумма возврата с одной поездки – 20 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

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