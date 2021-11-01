Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

По 15 600 рублей каждому россиянину: в Сбербанке рассказали, как получить деньги

Фото По 15 600 рублей каждому россиянину: в Сбербанке рассказали, как получить деньги
Фото По 15 600 рублей каждому россиянину: в Сбербанке рассказали, как получить деньги

Pixabay.com

Деньги можно получить раз в год. В Сбербанке рассказали, кто из россиян имеет право на получение выплаты в размере 15 600 рублей через специальный сервис банка.

Сбербанк позволяет россиянам получить деньги через специальный сервис. Воспользоваться этой возможностью можно раз в год, сообщили медиа.

«Деньги приходят быстро, это проверили уже более двух тысяч человек, которые воспользовались сервисом банка с января 2021 года», – пишут в прессе.

Сбербанк позволяет своим клиентам вернуть долю от суммы уплаченного человеком налога на доходы физического лица. Например, если человек потратил деньги на обучение, медицинские процедуры, направил средства на благотворительность или индивидуальный пенсионный план, он может получить 15 600 рублей вычета.

Гораздо более значительную сумму можно вернуть с приобретения квартиры или дома – до 260 тысяч рублей. 390 тысяч можно получить с процентов по ипотеке.

Кроме того, вернуть деньги можно и за пополнение индивидуальных инвестиционных счетов в течение года. Максимальный размер такого вычета составляет 52 тысяч рублей.

В Сбербанке объяснили, как воспользоваться специальным сервисом банка для получения денег. Для этого придется зарегистрироваться и получить консультацию налоговых экспертов, которые расскажут, какие выплаты положены человеку и что нужно сделать, чтобы их получить. Также налоговые консультанты помогут заполнить декларацию и отправить ее в налоговую службу, сообщает PRIMPRESS.

Ранее в пенсионном фонде россиянам посоветовали копить на старость с первой зарплаты.

Сиб.фм писал о росте цен на продукты в супермаркетах Новосибирска. С 4 ноября некоторые товары подорожают на 20 процентов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

49469
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
17736
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
12833
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
11142
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
10478
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
9971
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина
8673
В Новосибирске в первый нерабочий день зафиксированы пробки в 8 баллов