По 15 600 рублей каждому россиянину: в Сбербанке рассказали, как получить деньги

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Деньги можно получить раз в год. В Сбербанке рассказали, кто из россиян имеет право на получение выплаты в размере 15 600 рублей через специальный сервис банка.

Сбербанк позволяет россиянам получить деньги через специальный сервис. Воспользоваться этой возможностью можно раз в год, сообщили медиа.

«Деньги приходят быстро, это проверили уже более двух тысяч человек, которые воспользовались сервисом банка с января 2021 года», – пишут в прессе.

Сбербанк позволяет своим клиентам вернуть долю от суммы уплаченного человеком налога на доходы физического лица. Например, если человек потратил деньги на обучение, медицинские процедуры, направил средства на благотворительность или индивидуальный пенсионный план, он может получить 15 600 рублей вычета.

Гораздо более значительную сумму можно вернуть с приобретения квартиры или дома – до 260 тысяч рублей. 390 тысяч можно получить с процентов по ипотеке.

Кроме того, вернуть деньги можно и за пополнение индивидуальных инвестиционных счетов в течение года. Максимальный размер такого вычета составляет 52 тысяч рублей.

В Сбербанке объяснили, как воспользоваться специальным сервисом банка для получения денег. Для этого придется зарегистрироваться и получить консультацию налоговых экспертов, которые расскажут, какие выплаты положены человеку и что нужно сделать, чтобы их получить. Также налоговые консультанты помогут заполнить декларацию и отправить ее в налоговую службу, сообщает PRIMPRESS.

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