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В пенсионном фонде россиянам посоветовали копить на старость с первой зарплаты

Фото В пенсионном фонде россиянам посоветовали копить на старость с первой зарплаты
Фото В пенсионном фонде россиянам посоветовали копить на старость с первой зарплаты

Pixabay.com

Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов России заявил, что начинать копить на старость россиянам нужно уже с первой зарплаты.

Руководитель Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Российской Федерации Сергей Беляков рассказал, как накопить на пенсию. Он посоветовал россиянам начинать копить уже с первой зарплаты.

«Откладывать деньги на пенсию нужно с первой же зарплаты», – заявил Беляков.

Он объяснил, что деньги, которые выделяет правительство страны на выплаты пенсий, не позволяют россиянам сохранить привычный уровень жизни после выхода на пенсию. В России коэффициент замещения утраченного заработка едва достигает 30%, в то время, как в европейских странах он превышает 80%.

Согласно официальным рекомендациям Международной организации труда подразумевается, что коэффициент замещения не может быть ниже 40% от утраченного дохода. В идеале он должен находиться на уровне 60%.

Поэтому Сергей Беляков советует россиянам как можно раньше начать копить на пенсию, лучше с первой же зарплаты. К небольшим накоплениям будут прибавляться суммы инвестиционного дохода.

Идеальный способ накопления средств на пенсию, по мнению эксперта, это перечисление денег в негосударственный пенсионный фонд. С этой суммы можно получать налоговый вычет 13% каждый год, сообщает «ФедералПресс».

До этого сообщалось, что Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года.

Сиб.фм писал о росте цен на продукты в супермаркетах Новосибирска. С 4 ноября некоторые товары подорожают на 20 процентов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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