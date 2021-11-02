Штаммы «дельта», «мю» и «лямбда»: сколько существует разновидностей коронавируса, чем они отличаются и какой самый опасный

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Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 проникли в Россию. Сообщается об одном случае заражения штаммом «лямбда» и трёх случаях – вариантом «мю». Также выявлен штамм AY.4.2. Что известно о новых штаммах коронавируса и будут ли они опаснее натворившего бед штамма «дельта» – читайте в материале Сиб.фм.

О выявлении одного случая заражения новым штаммом коронавируса «лямбда» и трёх случаях – вариантом «мю» на территории РФ сообщил 1 ноября директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Вариант «мю», по некоторым данным, способен частично обходить защиту антител, сообщает «РГ». Этот штамм впервые выделили в Колумбии в январе 2021 года. Мутация «лямбда» известна с декабря 2020 года.

«Пока каждый следующий вирус был хуже предыдущих.

Нулевой уханьский штамм из Китая имел летальность 3 процента, а заразность до 30 процентов. У британского alpha летальность уже 5 процентов, распространённость до 50 процентов. У delta распространённость уже до 80 процентов. Это значит, если заражённый человек войдёт в комнату с 10 здоровыми людьми – 8 из них заразятся», – рассказывал в интервью Сиб.фм заведующий ПЦР-лабораторией клиники «Санитас», к. м. н. Вячеслав Романов в июле 2021 года.

Специалисты классифицируют мутации вирусов по уровню угрозы. VOI (Variant of interest) – это мутации, которые гипотетически могут вызвать увеличение летальности или распространённости заболевания. К категории VOC (Variant of concern) относят мутации с очевидным влиянием на распространённость и летальность.

Мутации yota, kappa, lambda коронавируса SARS-CoV-2 были известны ещё в первой половине 2021 года, но находились в классификации VOI.

Доминирующим в России пока остаётся штамм «дельта». Его назвал главной причиной осеннего всплеска заражений и смертей заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов. «В первую очередь это (причина всплеска смертей среди заболевших COVID-19. — Прим. ред.) пришедший к нам вариант «дельта», – считает Нетёсов.

Также в России выявлен новый штамм коронавируса – AY.4.2, заявил 21 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он уточнил, что данная вариация – одно из множества ответвлений линии «дельта», а выявленные в стране случаи заражения единичны. Но не исключил, что разновидность «дельты» может спровоцировать дополнительный подъём заболеваемости.

Напомним, о приближении новых штаммов коронавируса: «йота», «каппа», «лямбда» предупреждал учёный из Новосибирска – подробности в материале Сиб.фм.