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спорт

«Сибирь» проиграла «Йокериту»

Фото «Сибирь» проиграла «Йокериту»
Фото «Сибирь» проиграла «Йокериту»

Денис Винокуров

«Сибирь» проиграла хоккеистам финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:2.

Встреча новосибирских и финских хоккеистов в Новосибирске 1 ноября завершилась со счетом 2:0 в пользу «Йокерита».

Шайбы в ворота новосибирской команды забросили Ханнес Бьернинен на 46 минуте матча и Давид Скленичка на 60 минуте.

Сейчас у «Йокерита» в активе 36 очков, у «Сибири» 21 очко.

Ранее Сиб.фм писал, что хоккеисты «Сибири» сенсационно обыграли команду ЦСКА.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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