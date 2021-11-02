«Сибирь» проиграла «Йокериту»

Денис Винокуров
«Сибирь» проиграла хоккеистам финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:2.
Встреча новосибирских и финских хоккеистов в Новосибирске 1 ноября завершилась со счетом 2:0 в пользу «Йокерита».
Шайбы в ворота новосибирской команды забросили Ханнес Бьернинен на 46 минуте матча и Давид Скленичка на 60 минуте.
Сейчас у «Йокерита» в активе 36 очков, у «Сибири» 21 очко.
Ранее Сиб.фм писал, что хоккеисты «Сибири» сенсационно обыграли команду ЦСКА.
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