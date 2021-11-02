Травников допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Новосибирской области

Фото пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Если те минимальные меры, которые на сегодняшний день приняты в Новосибирской области по борьбе с коронавирусом, не будут исполняться должным образом, придётся идти на новые ограничения, заявил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области 30 октября вступили в силу дополнительные ограничения по COVID-19. Власти региона неоднократно подчёркивали, что набор мер в сравнении с другими субъектами минимален. По словам губернатора Андрея Травникова, им можно будет обойтись, если все требования будут выполняться.

«Наша задача — обеспечить выполнение тех минимально необходимых решений, которые мы приняли, иначе нам придётся выходить на новые ограничения, что совершенно не хотелось бы делать для исключения нанесения ущерба экономике региона», — сказал он на совещании в правительстве.

В связи с этим глава региона поручил органам власти в период нерабочих дней проконтролировать выполнение дополнительных мер, а также соблюдение масочного режима.

Напомним, 1 ноября жители Новосибирска рассказали Сиб.фм, что QR-коды в некоторых общественных местах в городе проверяют сквозь пальцы. В одном из фитнес-залов популярной сети не только позволяют тренироваться тем, у кого их нет, но и выдают липовые.