Учёные из Новосибирска назвали самый опасный штамм COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские биохимики и вирусологи рассказали о самом коварном штамме коронавируса.

Учёные из Новосибирска предупредили, какой из существующих штаммов коронавирусной инфекции сейчас больше всего угрожает здоровью и жизни, а также рассказали, реально ли повлиять на скорость мутаций вируса.

Биохимик Сергей Седых пояснил: по разным данным, на текущий момент 90-99% заражений происходит конкретно штаммом «дельта». По мнению учёного, вряд ли в ближайшее время это изменится: вирус эволюционирует беспрерывно, но это понижает его жизнеспособность.

«Новому штамму будет тяжело стать заразней, чем "дельта"», —

отметил он.

По словам Сергея Седых, достаточно полная картина сложится только приблизительно через три года: за полтора года пандемии времени на исследования всё же не хватило.

С мнением коллеги согласен и вирусолог Александр Чепурнов. Он считает, что уникальная особенность «дельты» — неузнаваемость для антител, из-за чего он значительно лучше прикрепляется к рецепторам клеток. Тем не менее, на скорость заражения новой мутацией могла бы повлиять вакцинация.

Солидарен с такой точкой зрения и молекулярный биолог Сергей Нетёсов. Он пояснил: циркулирующий сейчас в России «дельта» распространяется в организме инфицированного человека намного быстрее и более устойчив к применяемым вакцинам.

«Мутации происходят постоянно, этот процесс нельзя контролировать. Единственный способ повлиять на ситуацию — более активная вакцинация. В тех странах, где доля вакцинированных более 70%, уже отменили часть ограничений», —

подчеркнул учёный.

Тем не менее, существует и отличное от принятого большинством мнение. Например, вирусолог Александр Шестопалов уверен, что в целом циркулирующие сейчас штаммы одинаковы. По его словам, разница в проценте летальности от одного до трёх не сильно ощущается обществом. Действительно опасная летальность — 10%.

«Вероятность, что он появится, есть всегда, но мы видим, что до сих пор человечество не вымерло. Это значит, что такая вероятность невелика», —

отметил он в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Учёный считает, что появление новых штаммов — случайность, но некоторые факторы влияют на мутации вируса. В этом списке Александр Шестопалов отметил процент переболевших и вакцинированных, а также скученность населения.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский вирусолог Александр Чепурнов считает, что скоро можно ожидать спада четвёртой волны коронавируса.