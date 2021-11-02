Вирусолог из Новосибирска Чепурнов рассказал о дате спада четвёртой волны COVID-10

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский учёный Александр Чепрунов назвал дату, в которую четвёртая волна коронавируса начнёт уменьшаться.

Учёный из Новосибирска Александр Чепурнов описал характеристики нового штамма коронавирусной инфекции «дельта» и назвал предположительную дату, после которой четвёртая волна пойдёт на спад.

По мнению вирусолога, именно «дельта» ухудшил эпидемиологическую ситуацию, так как способен заражать группы населения, которые до него были устойчивы к коронавирусу.

Как отметил эксперт в беседе с «БизнесОнлайн», из-за этого свойства нового штамма «горючего материала для инфекции остаётся очень много». Тем не менее, сезонность заболевания, котрая уже признана многими представителями медицинского сообщества, может способствовать снижению четвёртой волны уже в ближайшем будущем.

«Если ориентироваться на воспроизводимость процессов, то в период октября—ноября, видимо, будет идти нарастание количества заболевших, и примерно в конце ноября, вероятно, начнётся снижение», — заявил Александр Чепурнов.

Также учёный отметил, что противодействие эпидемии со стороны властей было несвоевременным — много времени было упущено. «Наверное, недостаточно активно принимали меры для вакцинации, в результате чего все-таки достаточно большое количество людей остаются доступными для инфекции. Поэтому думаю, что в этот раз волна будет высокой и потери станут большими», — высказал свою точку зрения вирусолог.

Как ранее писал Сиб.фм, в конце октября новосибирский учёный Чепурнов заявил о том, что пик новой волны коронавируса можно ожидать в декабре, и «жёсткие» цифры по заболеваемости и смертности только предстоят.

Напомним, в Новосибирске планируется отстранять от работы чиновников, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.