В какие фитнес-клубы можно без QR-кода в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com

В большинстве фитнес-клубов Новосибирска вместимость позволяет не использовать пропускную систему QR-кодов. Но в тех спортзалах, где она всё же необходима, возмущению некоторых клиентов нет предела.

С 30 октября в Новосибирске действует система QR-кодов: сертификат о завершённой вакцинации необходимо предъявить для входа в театр, музей или фитнес-клуб. Многие фитнес-центры на данный момент могут не использовать такую пропускную систему, так как их вместимость не составляет 100 человек.

Но в тех спортивных заведениях, где подтверждение пройденной вакцинации всё-таки необходимо, многие клиенты выражают возмущение.

В ALEX FITNESS вход по QR-кодам действует с 30 октября во всех трёх залах. Как рассказала управляющая клубом Екатерина, несколько человек уже не смогли пройти, но в конфликты это не перетекло.

«Некоторые приносят справки о перенесённой болезни и ПЦР-тесты. Мы их тоже принимаем», —

дополнила Екатерина. Тем не менее после начала четвёртой волны посещаемость в залах ощутимо понизилась.

Также управляющая ALEX FITNESS подчеркнула: 95 % сотрудников прошли вакцинацию.

Систему QR-кодов ввели и в Hammer Fit, но только в одном зале на Гоголя. По словам администратора Дарьи, те, кто всё-таки приходят без кодов, сильно возмущаются и конфликтуют. Таким посетителям приходится замораживать абонемент, некоторые делают это заранее.

«Люди негодуют, но понимают, что это не наше решение», —

пояснила администратор. При этом после введения системы QR-кодов наблюдается небольшое снижение посещаемости. Также Дарья отметила, что вакцинацию прошли уже 100 % сотрудников.

Известно, что для входа в фитнес-залы «Европа Фитнес», МС2, Metrofitness, ExtremeFitness, Xfit QR-коды не требуются — туда вмещаются меньше 100 человек. Так же ситуация обстоит с семейным фитнес-клубом World Class сети «ЗЕВС» и фитнес-комплексом «Гранд-Арена».

По информации Ольги Колмаковой, вице-президента ассоциации операторов в области физической культуры Новосибирской области, сейчас в Новосибирске очень малое количество клубов, посещаемость которых выше 100 человек в час.

«Мне неизвестно точно, в каких залах ввели QR-коды. Предполагаю, что это только сетевые клубы экономформата», —

пояснила она в разговоре с «АиФ-Новосибирск».

Как считает Ольга Колмакова, такие ограничения по отношению к фитнесу не совсем корректны. По её словам, в фитнес-центрах нет такого скопления людей, как в театрах или кино.

«Для крупных клубов, таких как Xfit, где площадь более 4 тысяч квадратных метров, 100 человек друг друга не касаются, ведь на одного посетителя приходится 40 квадратных метров».

По заявлению Ольги Колмаковой, вводимые ограничения должны соответствовать нормам, которые изначально прописал Минздрав — «по количеству квадратных метров на одного человека».

Как ранее писал Сиб.фм, некоторые жители города столкнулись с безответственностью при проверке QR-кодов уже на следующий день после введения этой системы. Например, в некоторых фитнес-центрах желающим раздают липовые QR-коды для входа в фитнес-центр.

Напомним, в середине октября представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Новосибирской области рассказала: ещё до введения QR-кодов ежедневная выручка фитнес-центров упала на 40 %. Причиной стало постановление об обязательной вакцинации.