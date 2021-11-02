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В Новосибирске не хватает вакцин

Фото В Новосибирске не хватает вакцин
Фото В Новосибирске не хватает вакцин

Pixabay.com

Новосибирцы столкнулись с дефицитом вакцин от гриппа.

Жители Новосибирской области активно прививаются от гриппа и коронавируса. И если запас вакцин против коронавируса достаточно велик, то вакцины от гриппа на исходе.

«В регионе осталось около 11 тысяч доз вакцины против гриппа», – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Жители Новосибирска столкнулись с нехваткой вакцин против гриппа. Женщина, проживающая на территории Первомайского района, пыталась привиться в поликлинике №19 на улице Шукшина, однако медики заявили, что вакцин у них нет, а когда будут – неизвестно. Женщина рассказала журналистам сайта МК.Новосибирск, что посоветовали мониторить наличие вакцины и приходить на прививку, как только она появится.

В Минздраве Новосибирской области подтвердили, что в регионе действительно наблюдается нехватка вакцин против гриппа. Сейчас от партии в полмиллиона вакцин осталось только около 11 тысяч доз.

Представители ведомства заявили, что в ближайшее время ожидают новую поставку вакцин в Новосибирскую область.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в России решили продлить нерабочие дни после 7 ноября. Первым регионом, который принял такое решение, стала Новгородская область. При этом число заболевших там меньше, чем в Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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