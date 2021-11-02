В России продляют нерабочие дни

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Первый российский регион заявил о продлении нерабочих дней после 7 ноября 2021 года.

Первый субъект Российской Федерации заявил о продлении нерабочих дней еще на неделю после 7 ноября. Такое решение принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщают медиа.

«Ситуация остается сложной, мы не достигли какого-то перелома, поэтому продлим нерабочие дни с сохранением зарплаты еще на неделю после 7 ноября», – заявил губернатор региона.

Напомним, президент России Владимир Путин разрешил властям российских регионов самим принимать решения о продлении периода нерабочих дней после 7 ноября. Глава государства отметил, что в каждой области складывается разная эпидемиологическая обстановка, поэтому единого решения для всех субъектов страны быть не может.

В Новгородской области за последние сутки было выявлено 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Новосибирской области этот показатель выше – за сутки коронавирусом заболели 334 жителя региона. Однако пока новосибирские власти не выразили намерения продлить период нерабочих дней в области.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский вирусолог заявил о спаде четвертой волны COVID-19 в декабре 2021 года.