В Новосибирске неизвестный разбил витрину бара топором 2 ноября

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В Новосибирске неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил топором витрину бара.

Днем 2 ноября пьяный мужчина с топором накинулся на бар VAER и разбил витрину. Люди не пострадали, сообщают очевидцы происшествия.

«Инцидент произошел в микрорайоне «Европейский берег» на улице Владимир Заровного, 2», – сообщили очевидцы в соцсетях.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о нападении на один из новосибирских баров. По свидетельствам очевидцев происшествия, пьяный мужчина разбил стеклянную витрину бара топором, а затем попытался разгромить припаркованный неподалеку автомобиль. Владельцу автомобиля удалось уехать от неадекватного новосибирца.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске посетитель алкомаркета представил себя Дракулой и покусал людей.