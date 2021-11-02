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В Новосибирске похолодает до -23 в День народного единства

Фото В Новосибирске похолодает до -23 в День народного единства
Фото В Новосибирске похолодает до -23 в День народного единства

Фото Сиб.фм

4 ноября, в День народного единства, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до -23 градусов, передаёт Западно-Сибирский гидрометцентр.

С началом ноября в Новосибирской области заметно похолодало, но температура продолжит опускаться дальше в течение ближайших дней, передают синоптики.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 3 и 4 ноября, столбики термометров покажут значения ниже -20 градусов. В День народного единства, например, обещают -23.

Днём температура воздуха в эти даты будет колебаться в пределах от -9 до -14, считают специалисты. Возможен небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ранее резкое похолодание в ноябре обещали и популярные погодные сервисы. Причём пик также прогнозировался на День народного единства. Хотя по календарю середина осени, Новосибирскую область уже засыпало снегом. Напомним, осадки практически не прекращаются с 30 октября.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
погода
День народного единства
похолодание
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