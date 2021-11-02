В Новосибирске 42-летний таксист украл у пассажирки 7 тысяч рублей

Pixabay.com

В Новосибирске полицейские нашли таксиста, который обокрал пассажирку.

42-летний водитель такси потратил все деньги с банковской карты клиентки, сообщила пресс-служба УМВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске таксист украл у своей пассажирки банковскую карту. Женщина обратилась в полицию и написала заявление о том, что после поездки в такси с ее счета сняли деньги.

«Потерпевшая доехала на такси до места назначения, расплатилась и вышла, забыв в салоне автомобиля банковскую карту. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже денег. Им оказался 42-летний житель Ленинского района, который работает в службе такси», – сообщили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель такси забрал карту себе и пошел расплачиваться за покупки в магазинах, где принимают бесконтактную оплату. В общей сумме он потратил около 7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении подозреваемого следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас таксист находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое ему грозит – это 6 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске водитель «Яндекс.Такси» избил пассажирку из-за низкой стоимости поездки.