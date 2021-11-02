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В Новосибирске температура воздуха опустится до -19 градусов в ночь на 3 ноября

Фото В Новосибирске температура воздуха опустится до -19 градусов в ночь на 3 ноября
Фото В Новосибирске температура воздуха опустится до -19 градусов в ночь на 3 ноября

Pixabay.com

В ночь на среду, 3 ноября, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до -19 градусов.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирской области о резком похолодании в ночь на среду, 3 ноября.

Днем 2 ноября в Новосибирске ожидается мокрый снег, ветер северно-западного направления будет дуть со скоростью 11 метров в секунду. Температура воздуха составит -2...-4 °C. К вечеру похолодает до -10 °C.

В среду ночью температура воздуха составит -17...-19 °C, днем столбики термометров поднимутся до -12...-14 °C. Днем без осадков.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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