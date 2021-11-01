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В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег

Фото В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег
Фото В Новосибирске дорожники игнорируют замечания властей и кладут асфальт в мокрый снег

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Советском районе Новосибирска дорожники укладывают асфальт в мокрый снег, игнорируя замечания регионального министерства транспорта.

Во время дорожных работ на улицах Пирогова и Крылова в Советском районе Новосибирска рабочие укладывают асфальт прямо в мокрый снег. Замечания дорожникам делали в министерстве транспорта Новосибирской области, однако ситуацию это не исправило.

1 ноября на оперативном совещании министр транспорта региона Анатолий Костылевский заявил, что недопустимо укладывать асфальт во время снегопада. Глава Минтранса пообещал проверить объекты, во время работы на которых дорожники укладывали асфальт в снег. По словам министра, если на объектах будут обнаружены нарушения, эти дороги не примут в эксплуатацию.

Несмотря на замечания ведомства, днем в Академгородке рабочие продолжили укладывать асфальт во время снегопада. Работы велись перед пешеходным переходом на улице Крылова и возле снесенного здания общежития НГУ №3 на улице Пирогова, сообщает сайт nsk.aif.ru.

Ранее сообщалось, что новосибирский депутат Антонов собирается пожаловаться на укладку асфальта в снег.

Сиб.фм писал о решении Минтранса проверить качество дорог в Новосибирске, на которых асфальт укладывали прямо во время снегопада.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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