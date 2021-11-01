Новосибирский депутат Антонов пожалуется на укладку асфальта в снег

Фото: кадры из видео с Facebook

Новосибирский депутат Ростислав Антонов побывал на улице Ленина, где в минувшие выходные начали дорожный ремонт в снегопад, и оценил качество проделанных работ. Лидер «Гражданского патруля» пообещал, что сообщит о нарушении технологии в контролирующие органы.

На улице Ленина в Новосибирске в минувшие выходные начался экстренный дорожный ремонт. В ночь на 30 октября с проезжей части был снят асфальт, а затем началась укладка нового. Все работы осуществлялись в снегопад, поэтому новость о, казалось бы, рядовом для города процессе стала широко обсуждаемой.

О нашумевшем ремонте узнал и депутат горсовета Ростислав Антонов. Парламентарий приехал на место работ, чтобы оценить их качество, а также записал видео, которое опубликовал в своём Facebook. На кадрах видно, что дорожники укладывают асфальт в лужи и снег.

«Сегодня воскресенье, идёт снег. Асфальт кладут прямо в этот снег, в эти лужи, в эту воду. Естественно, что так делать нельзя, и буквально в понедельник я направлю заявление в контрольные органы», — пообещал Антонов.

Секретарь Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Михаил Мезенцев в комментариях под постом отметил, что по нормам и правилам так укладывать асфальт нельзя.

«А если в рамках динамичного развития, то можно. В рамках динамичного развития ещё и не такое можно...» — сыронизировал он.

Вместе с тем некоторые пользователи заявили, что есть синтетические вяжущие элементы, которые нужно укладывать как раз на влажный асфальт. Утверждать о нарушении технологии с уверенностью, по их мнению, нельзя.

В Новосибирске нередко можно наблюдать дорожные работы при снеге или дожде. Напомним, ранее Сиб.фм писал о ремонте на улице Станиславского, где асфальт в конце сентября укладывали в слякоть. Горожан тогда возмущало не только нарушение технологии, но и то, что из-за дорожников с утра образовалась глухая пробка.