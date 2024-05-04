Новосибирские рестораторы поделились кулинарными шедеврами к Пасхе-2024

В Новосибирске рестораторы подготовились к празднованию Пасхи-2024 – показываем самые красивые и дорогие куличи.

Пасхальные праздники для рестораторов – время поделиться своими шедеврами кулинарного искусства. Кто-то внедряет в производство ещё бабушкины рецепты, а кто-то улавливает модные тенденции.

Так, например, в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ к куличам добавляют сибирскую ягоду. Ещё один вариант – творожные пасхи с начинкой из цукатов и клюквы.

В ресторанах Владимира и Анжелики Бурковских куличи готовят на солодовой закваске по каноническому рецепту с воздушной белковой помадкой. При этом используется только настоящий фермерский творог.

А вот в кондитерской ЭльКремо к празднику предлагают не только творожные куличи, но и шоколадные яйца, а также пирожные в форме зайчиков.

«Наша особая гордость – творожные куличи. Тесто делается с творогом и цукатами. Куличи получаются сочными и очень вкусными. Каждый год есть какие-то новые идеи оформления. Но обязательно есть и проверенные временем решения, которые уже полюбились нашим клиентам. Например, наши фирменные куличи-зайчики с пряничными ушками. Предпасхальные недели всегда очень напряженные, но большой праздник стоит всех этих хлопот»,

- рассказала BFM-Новосибирск руководитель кондитерской студии ЭльКремо Наталья Бутарева.

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