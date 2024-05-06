В Новосибирске собираются отменить льготную ипотеку

Новосибирская область готова к отмене льготной ипотеки лучше, чем Россия в целом. Об этом сообщает телеграм-канал «РОП|Рейтинги.Оценки.Прогнозы».

Несмотря на заметные признаки перенасыщения на рынке недвижимости Новосибирска, местные заемщики оказались не готовы к отмене льготной ипотеки. Тем не менее, федеральное правительство объявило о своих намерениях отменить льготную ипотеку на новостройки с 1 июля в регионах с высоким спросом на жилье, к которым относится и Новосибирская область.

В сообщении отмечается, что отказ от льготной ипотеки и ужесточение условий семейной ипотеки могут существенно снизить спрос на новые квартиры по всей стране. Однако, ситуация в Новосибирске оценивается как более благоприятная по сравнению с другими регионами России.

Темпы увеличения строительного задела в области с мая 2023 года составили 5,5%, что ниже среднероссийских показателей. Несмотря на это, стоимость квадратного метра выросла быстрее, чем в среднем по стране, что свидетельствует о живом интересе к недвижимости в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Беларуси покажут культурное наследие Новосибирской области.