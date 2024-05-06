В Беларуси покажут культурное наследие Новосибирской области

В период с 23 по 25 мая в республике Беларусь пройдут Дни культуры Новосибирской области.

Мероприятие представит лучшие образцы национального искусства, музыки, театра и культурного наследия региона.

Оно организовано в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым с целью укрепления межкультурных связей.

Программа мероприятия включает концертные программы, спектакли театров, выставки и выступления студентов местных учебных заведений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске скульптуру Василия Тёркина вернули на лавочку в «Родниках».