сегодня
08 мая, 18:13
пробки
8/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
сегодня
08 мая, 18:13
пробки
8/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 91.12 | eur 98.30
06.05.2024 17:00
общество

В Беларуси покажут культурное наследие Новосибирской области

Фото: правительство Новосибирской области

В период с 23 по 25 мая в республике Беларусь пройдут Дни культуры Новосибирской области.

Мероприятие представит лучшие образцы национального искусства, музыки, театра и культурного наследия региона.

Оно организовано в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым с целью укрепления межкультурных связей.

Программа мероприятия включает концертные программы, спектакли театров, выставки и выступления студентов местных учебных заведений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске скульптуру Василия Тёркина вернули на лавочку в «Родниках».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в