В Новосибирске скульптуру Василия Тёркина вернули на лавочку в «Родниках»

К 9 мая в Новосибирске вернули на лавочку в микрорайоне «Родники» полюбившуюся всем местным жителям скульптуру Василия Тёркина.

Приятная для жителей микрорайона «Родники» новость появилась 3 мая в телеграмм-канале «Зелёный Новосибирск». Скульптуру Василия Тёркина здесь не видели с начала года. Вандалы сломали ногу народному героя, но нашлись народные умельцы, которые решили вернуть Тёркину первозданный вид. 9 мая его можно будет увидеть на том же месте.

«Скульптурная фигура отреставрирована и вновь установлена в сквере по улице Свечникова»,

– говорится в сообщении «Зелёного Новосибирска».

Напомним, на реставрацию Василия Тёркина отправили в феврале 2024 года. Неизвестные вандалы буквально оторвали металлической скульптуре ногу. До этого композиция украшала сквер на «Родниках» с 2015 года.

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