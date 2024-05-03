Больше 10 дел «Сибирского Лас-Вегаса»: подробности закрытия подпольных казино в Новосибирске

Сегодня, 3 мая, в Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор первому фигуранту из серии дел так называемого «Сибирского Лас-Вегаса». Владимир Костюченко, который потратил на взятки больше 19 миллионов рублей, отделался условным сроком – рассказываем почему.

Скандал в Новосибирске грянул в декабре 2023 года. Перед этим новостные ленты пестрили сообщениями о закрытии подпольных игорных заведений, а следом за ними прошли и громкие задержания.

Первым за решётку попал начальник Центрального ОЭБиПК Александр Умеров. Борец с экономическими преступлениями сам был задержан с поличным с крупной взяткой. Полицейскому предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ.

Вскоре суд отправил Александра Умерова на время следствия в СИЗО. Как выяснили правоохранители, сумма взятки доходила до 1 миллиона рублей. За это, по версии следствия, глава отдела противодействия коррупции Центрального района не только не закрывал подпольные казино, но и заранее сообщал о проверках заранее. Так целая сеть игровых клубов работала три с половиной года.

«В какой-то период было три клуба, в какой-то – четыре. Всего за это время фигурировало шесть адресов. При этом сотрудники полиции, которые на протяжении этих лет проводили оперативно-розыскные мероприятия, менялись. Сами подпольные заведения так же были разбросаны по всему городу – они открывались в Ленинском, Заельцовском и Октябрьском районах»,

- рассказали подробности сотрудники, близкие к следствию.

Две явки с повинной

Раскрыть масштабы этого коррупционного дела во многом помог взяткодатель – Владимир Костюченко. Он за 3,5 года передал нескольким полицейским миллионы в качестве благодарности за крышевание.

Предприниматель, который и был исполнительным директором сети игровых клубов. В СИЗО он отправился следом за Александром Умеровым и сразу же предпочёл заключить досудебное соглашение и написал две явки с повинной. Предпринимателя судили первым и отдельно от «оборотней в погонах».

«Владимир Костюченко обвинялся по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Организация нелегальных азартных игр» и по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Костюченко и другое неустановленное лицо передали сотрудникам правоохранительных органов взятку в общей сложности 19 миллионов и 360 тысяч рублей, — рассказала Сиб.фм старший помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых. – Гособвинение просило в качестве наказания для Костюченко 6,5 лет реального лишения свободы».

Однако предприниматель, на иждивении которого находится несовершеннолетний ребёнок, так активно содействовал следствию: писал явки, участвовал в осмотре мест происшествия и так далее, что суд назначил ему условный срок.

«Костюченко назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Также признанный виновным в совершении преступления должен выплатить штраф в размере 19 миллионов 400 тысяч рублей»,

- провозгласили приговор взяткодателю.

В прокуратуре пока не приняли решение об обжаловании приговора до получения мотивировочной части. С таким количеством доказательств, на которые указал Костюченко, самому Александру Умерову вряд ли можно рассчитывать на снисхождение судьи. Уголовное дело борца с коррупцией пока до суда не дошло.

Как выяснил Сиб.фм, раскрытие «Сибирского Лас-Вегаса» привело к тому, что в различные суды Новосибирска ушло порядка 10 уголовных дел – ещё за работу в казино ответят кассиры и операторы, а также несколько правоохранителей, часть материалов рассмотрят в Ленинском районном суде.