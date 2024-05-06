Новосибирский мэр назначил нового начальника департамента

В мэрии Новосибирска назначили нового начальника департамента организационно-контрольной работы.

Пост заняла чиновница Ксения Антонова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Соответствующее распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев. 6 мая Антонова приступила к работе.

Ксения родилась в Кемеровской области. Она окончила Сибирскую академию государственной службы с квалификацией «юрист» по специальности «юриспруденция». С 2016 по 2023 год Антонова работала помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Максима Кудрявцева.

С 2023 года она руководила аппаратом замгубернатора в должности советника.

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