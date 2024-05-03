«Люди будут бунтовать!»: в Новосибирске собственники частных домов возмутились КРТ

Несколько участков частного сектора в левобережной части Новосибирска попали в зону КРТ. Многие из собственников добротных домов возмутились этим фактом: ведь владельцы «родовых имений» обстраивались десятилетиями, а сейчас как будто сидят на пороховой бочке. Корреспондент Сиб.фм разбирался, какое будущее ждёт участки, отданные под КРТ, и почему его так боятся собственники коттеджей.

Проекты КРТ (Комплексное развитие территорий) начали реализовывать во всех регионах России с 2021 года. Как не раз отмечалось на правительственном уровне, новый механизм направлен на формирование комфортной городской среды. То есть, тех россиян, кто живёт в полуразвалившихся бараках, должны расселять в первую очередь. Однако на практике всё получается иначе.

Гаражи на «Ауре»

В январе 2024 года скандал разразился вокруг площади в районе ТРЦ «Аура», на которой находится 5 тысяч гаражей. Летом 2023 года муниципалитет объявил о намерении передать эту территорию застройщику в рамках программы КРТ.

Владельцы гаражей побежали сразу же оформлять стационарные объекты в собственность. Была написана не одна петиция, в которой протестующие гаражовладельцы указывали, что КРТ нужно применять там, где проживают люди в бараках или для развития депрессивного частного сектора.

Левобережная программа КРТ

Что интересно, «депрессивный частный сектор» тоже попал в программу КРТ. Таких участков в левобережной части Новосибирска уже насчитывается больше трёх. Скандал вокруг первого из них, который находится на площади 15,94 Га в пределах улиц Плахотного, Троллейной и Титова, также разгорелся в феврале 2024 года. С ситуацией хорошо знаком координатор общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

«В правилах застройки есть зона КРТ. Но эта территория не нуждается в комплексном развитии: дороги есть. Проекты, прежде всего, рассчитаны для ветхого жилья и тех площадок, где отсутствуют дороги, — говорит Михаил Рязанцев.

– Сейчас только определены границы зоны КРТ. Сейчас ситуация находится в подвешанном состоянии. Участки отмечены на карте, но самого КРТ нет».

Владельцев частных домов во всей этой истории напрягает тот факт, что зоны определены, но что дальше, и главное – когда, никто им сказать не может. Координатор «Искалеченного Новосибирска» пытался подать заявление от лица общественности об исключении вышеуказанного участка из программы КРТ.

«Я обращался в комиссию мэрии, чтобы все наши дома исключили из границ КРТ. Но мне пришёл отказ. Теперь, наверное, пойдём в суд, будем судиться. Хотим наработать судебную практику», — признался Сиб.фм Михаил Рязанцев.

Сила убеждения

Ещё один участок, который находится буквально через дорогу и в два раза большей площадью, находится в аналогичной ситуации. Здесь собственники домов также попали в зону КРТ. Убеждать их в необходимости комплексного развития территории в середине апреля их приезжали специалисты мэрии.

«Территория – это целый квартал или микрорайон. Застройщик должен всё полностью купить – землю, где можно разместить детский сад, школу. Это прописано в соглашении, и расселить весь частный сектор, — рассказывали представители мэрии Новосибирска на встречи с собственниками из зоны КРТ. – КРТ бывает двух видов: первое, это когда муниципалитет разыгрывает аукцион – при расселении ветхого жилья. Отыгрывается аукцион, и жителей расселяют по методике расчёта стоимости жилья».

Муниципальный сотрудник говорит, что по такой схеме расселяют дома на улице Титова. КРТ позволяет избавиться от ветхих бараков.

«Второй тип КРТ, это ваш случай, проводится по инициативе правообладателя. Тот, кто заявляется, должен стать правообладателем всех земельных участков. То есть, допустим, если я инвестор, задумал пол-улицы Титова или Амурской расселить квартал, то я сначала должен приобрести все земельные участки у собственников, — объясняет представитель мэрии.

- Потом заявиться в мэрию, реализовывать КРТ. Строить без разрешения нельзя. Так как застройщик сначала должен приобрести участок, то это обыкновенный рыночный торг с каждым собственником участка. Договорились – договорились, нет – так нет. Можете не опасаться, что это будет принудительное изъятие».

«Люди будут бунтовать!»

Как объясняют представители мэрии Новосибирска, в случае с частным сектором – дома не будут признаваться ветхими, а всё будет зависеть от воли собственников. Однако многие домовладельцы оказались не на шутку напуганы этой ситуацией.

«Нам сейчас вообще непонятно, что с этим делать. Непонятно: могут прийти завтра снести, а могут через 30 лет. Нам строиться, не строиться? – недоумевает Наталья, дом которой на улице Осипенко также попал в зону КРТ.

– И такое ощущение, что сейчас поднимается бунт на корабле: каждую неделю возникает новый участок. В чатах наших идут страшилки – скидывают каких-то непонятных юристов, которые говорят, что по КРТ мы ничего не получим, и всех нас отправят на улицу. Люди в таком случае начнут просто бунтовать».

Как объясняют местные жители, они очень напуганы ситуацией. Многие из них несколько десятков лет назад покупали по полдома, а уже сами достраивали жилплощадь до сотни квадратных метров, на которых появились и гаражи и бани.

«Мы, например, за свой счёт проводили центральную канализацию. За свой счёт провели домой газ. Это были наши личные вложения, — продолжает Наталья. – Есть семьи, которые продали трёхкомнатную квартиру, и взяли дома без ремонта. Сейчас вкладываются в ремонт, но они не понимают: вкладываться дальше или нет? Кто-то тратит материнский капитал – строит тaунхаус. Кто-то взял ипотеку. И сейчас никто не понимает, какую компенсацию люди получат при сносе».

Сиб.фм обратился в мэрию с запросом о сроках реализации КРТ хотя бы на этом конкретном участке. Тем временем, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» мало верит, что проекты КРТ в Новосибирске будут успешно реализованы.

«У меня по этому поводу пессимистичный прогноз. Нельзя сделать КРТ, где большинство жителей против, а там они – против»,

- заключил Михаил Рязанцев.

Кстати, осенью прошлого года эксперты рынка недвижимости отмечали, что в Новосибирской области доля реализации проектов КРТ в шесть раз ниже, чем по всей России.