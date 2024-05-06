В Новосибирске снова выставили на торги застройку вокруг «Локомотив-Арены»

Мэрия Новосибирска объявила о начале торгов на комплексное развитие территории вокруг центра «Локомотив-Арены» на улице Фрунзе.

По данным постановления, новый район будет строиться в пределах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах. Общая площадь участка составляет 67 598 квадратных метров, с начальной ценой на заключение договора более 121 миллиона рублей.

Застройщик, победивший на торгах, должен будет расселить частные дома, застроить территорию и благоустроить берега озера Верховое к 31 декабря 2032 года, а сам участок подготовить к развитию до конца 2026 года.

На данный момент на территории насчитывается около 45 жилых домов, включая один многоквартирный.

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