В Новосибирске СГК начала замену теплосетей

Сибирская генерирующая компания начала замену теплосетей в Новосибирске.

По информации телеграм-канала СГК, ремонтные работы стартовали с шести крупных участков, включая пять магистральных теплосетей и один квартальный трубопровод.

В настоящее время подрядчики активно работают на участках Гусинобродского шоссе, а также на улицах Беловежской, Дунаевского и Богдана Хмельницкого, а также на территории ПО «Север».

Кроме того, уже начались работы на улице Красных зорь. Стоит отметить, что эти работы не затрагивают обеспечение домов теплом и горячей водой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают дом с черным камином за 77 миллионов рублей.