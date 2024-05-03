В Новосибирске замглавы Краснообска отправили в СИЗО на 2 месяца

В Центральном районном суде Новосибирска отправили в СИЗО заместителя главы рабочего посёлка Краснообск Евгения Коржова. Чиновник обвиняется в получении крупной суммы в качестве взятки.

Евгения Коржова доставили в Центральный районный суд Новосибирска под конвоем. Чиновник был задержан с поличным вчера, 2 мая. Хотя дело возбуждено по следам событий двухлетней давности.

«По данным следствия, в августе 2022 года заместитель главы администрации по социальным вопросам одного из поселков Новосибирского района получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере более 150 тысяч рублей в качестве взятки, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. – Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предпринимателя, как единственного производителя декоративных изделий, предназначенных для благоустройства населенного пункта».

Дело было возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Как стало известно Сиб.фм, 150 тысяч рублей – только часть полученных средств за лоббирование интересов предпринимателей. Для установления всех обстоятельств случившегося следователи СКР ходатайствовали об аресте чиновника.

«Ходатайство о заключении Коржова под стражу сроком на 1 месяц 30 дней удовлетворено. Он будет находиться в СИЗО до 2 июля, пока идёт следствие»,

- сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, ранее глава Краснообска Олег Яцков заявил, что сам будет инициировать проверку деятельности направлений, которые курировал Евгений Коржов.