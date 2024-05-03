Под Новосибирском глава Краснообска обещал проверку из-за задержания зама после взятки

Много шума вчера, 2 мая, наделало задержание заместителя главы администрации рабочего посёлка Краснообск Новосибирской области Евгения Коржова: чиновника поймали с поличным. Сумма предполагаемой взятки – 150 тысяч рублей – сейчас вызывает усмешки у жителей Краснообска. Сиб.фм выяснил, чем занимался задержанный чиновник, который одно время исполнял обязанности, в том числе главы.

Заместитель главы Краснообска Евгений Коржов был задержан сотрудниками ФСБ 2 мая. Мужчина, по версии следствия, получил часть взятки. Погубила чиновника плата за лобби декоративных изделий для благоустройства рабочего посёлка.

«По данным следствия, в августе 2022 года заместитель главы администрации по социальным вопросам одного из поселков Новосибирского района получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере более 150 тысяч рублей в качестве взятки, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

– Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предпринимателя, как единственного производителя декоративных изделий, предназначенных для благоустройства населенного пункта».

Впрочем, как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, на момент задержания чиновник был причастен к какому-то другому, новому эпизоду. Общественники в Краснообске называют этап его основной деятельности: с весны 2023 года по конец лета. В этот период Коржов исполнял обязанности главы Краснообска после ухода Татьяны Эссауленко и до прихода Олега Яцкова.

«Его руками подписывалось довольно много, даже странно, что он попался на такой маленькой взятке. Я думаю, что там были дела и покрупнее, — поделился с Сиб.фм блогер Валерий Котельников, который часто критиковал администрацию рабочего посёлка. – Были вопросы и по подписанному Генеральному плану Краснообска. Он подписал акт выполненных работ, а документы с огромными недочётами».

Как отмечают общественники, у них накопилось много вопросов по выданным в этот период разрешениям на строительство. Валерий Котельников не раз освещал вопросы, которые решались в интересах застройщиков.

«Так, например, есть вопросы по ЖК «Базилик», у которого парковочные места почему-то оказались в полутора километрах от самого объекта, за границами рабочего посёлка. У жителей это также вызвало массу вопросов», — говорит Валерий Котельников.

Кстати, после проведённых обысков в администрации Краснообска глава рабочего посёлка Олег Яцков также выступил в публичном пространстве с комментариями. Он сообщил, что выводы о виновности Коржова делать рано, но обещал провести всестороннюю проверку.

«В работе я не приемлю предательства ни личного, ни предательства общественных интересов. Краснообск – уникальное место с огромным потенциалом, и свою задачу вижу в организации работы все администрации так, чтобы день за днём делать жизнь людей безопаснее и комфортнее, — заявил Яцков.

– Незамедлительно администрация посёлка под моим контролем начнёт внутренний аудит и проверку по направлениям, которые курировал Евгений Анатольевич».

Евгений Коржов обвиняется по пункту в части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Кстати, крупный размер должен превышать 150 тысяч рублей, поэтому в деле заместителя Яцкова, скорее всего, уже сегодня появятся новые эпизоды.

В данным момент в Центральном районном суде Новосибирска Евгению Коржову избирают меру пресечения. Следователи будут настаивать на аресте. Сиб.фм следит за развитием событий.