Дорожным рабочим в Новосибирске собираются увеличить зарплату

В Новосибирске планируют увеличить зарплату дорожным рабочим, сообщает мэр Максим Кудрявцев.

Он отмечает, что оплата за тяжелый физический труд в городе должна быть повышена, так как в настоящее время наблюдается недостаток кадров. Власти города намерены выделить дополнительные средства на улучшение условий труда и формирование новых бригад.

На текущий момент штат дорожных рабочих заполнен лишь на 50%, что оказывает существенное влияние на обслуживание улиц и дорог города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске началась проверка избиения в школе.