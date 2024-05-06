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вчера 23:20
общество

Дорожным рабочим в Новосибирске собираются увеличить зарплату

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске планируют увеличить зарплату дорожным рабочим, сообщает мэр Максим Кудрявцев.

Он отмечает, что оплата за тяжелый физический труд в городе должна быть повышена, так как в настоящее время наблюдается недостаток кадров. Власти города намерены выделить дополнительные средства на улучшение условий труда и формирование новых бригад.

На текущий момент штат дорожных рабочих заполнен лишь на 50%, что оказывает существенное влияние на обслуживание улиц и дорог города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске началась проверка избиения в школе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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