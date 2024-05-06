В Новосибирске иммунолог сообщила о росте заболеваемости бронхиальной астмой

В регионе зафиксировали рост заболеваемости бронхиальной астмой.

Как сообщает портал Горсайт, ссылаясь на слова главного внештатного специалиста аллерголога-иммунолога минздрава Новосибирской области, заведующей отделением аллергологии клиники иммунопатологии Института клинической и фундаментальной иммунологии Дарьи Дёминой, в регионе зафиксирован рост заболевания бронхиальной астмой среди местных жителей.

По словам специалиста, в Новосибирской области сейчас 25% местных жителей болеют заболеваниями дыхательных путей.

“Если говорить про аллергический ринит и бронхиальную астму, получается около двух третей выявленных аллергических заболеваний. Сейчас идёт тенденция к увеличению, в среднем на 1-2% ежегодно”, — сообщила иммунолог.

Также, Дарья Дёмина отметила, что главная причина заболевания органов дыхания связана с загрязнением воздуха.

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