Врач Мухина рассказала о влиянии татуировок на здоровье человека

По ее мнению, татуировки нарушают состояние поверхностного слоя кожи.

Врач Марият Мухина рассказала в беседе с RuNews24 о вреде татуировок для здоровья человека. По ее мнению, такая процедура неизбежно нарушает состояние поверхностного слоя кожи и влияет на происходящие в нем процессы.

В первую очередь на кожу оказывают влияние используемые в татуаже пигменты. В результате их скопления на коже способна развиться лимфаденопатия. Это патология, которая характеризуется увеличением лимфатических узлов.

Обычно сама по себе лимфаденопатия возникает, как симптом серьезных нарушений работы организма, вплоть до онкологии. Поэтому стоит задуматься, прежде чем пойти на такой эксперимент со своим телом, резюмировала Мухина.

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