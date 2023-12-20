Дерматолог Егорова предупредила о серьезных последствиях неправильной депиляции

Специалист предупредила, что негативными последствиями данной процедуры могут быть вросшие волосы и инфицирование.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова предупредила в беседе с Pravda.Ru о негативных последствиях неправильной депиляции. По словам специалиста, россияне часто допускают ошибку, когда начинают брить ноги грязными бритвами.

«Перед тем, как приступить к бритью, бритву и кожу нужно продезинфицировать. И нужно бритву вести по ходу роста волос желательно. Потому что когда ведешь против хода волос, очень часто инфицирование происходит, воспалятся волосяные фолликулы», — объяснила дерматолог.

Егорова отметила, что неправильных подход к процедуре грозит вросшими волосами, инфицированием, фолликулитом и дерматитом.

Напомним, дерматолог Егорова объяснила причину сильного покраснения кожи лица зимой.