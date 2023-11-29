Дерматолог Егорова объяснила причину сильного покраснения кожи лица зимой

По словам специалиста, покраснения на лице могут появиться из-за сухости кожи и воздействия мороза.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что покраснение кожи лица зимой чаще всего связано с ее сухостью и воздействием мороза. Также, по словам специалиста, нередко проблемы с кожей возникают из-за неправильного рациона питания.

«Нельзя принимать горячую ванну зимой перед тем, как вы выходите на улицу, особенно если вы выходите гулять. Потому что кожа напитывается водой, влагой, поры открываются. Вы в этом прекрасном состоянии выходите на улицу в минус 15-20, и вот эта вода превращается в микрокристаллы», — объяснила специалист.

Егорова рекомендует применять специальные средства для умывания, например мицеллярную воду, очищающие составы, которые содержат нейросенсин, успокаивающий сосуды. Такой совет особенно подходит людям с чувствительной кожей, добавила она.

Напомним, дерматолог Жовтан посоветовала отказаться от маникюра на время зимы.