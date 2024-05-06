В Новосибирске силовики закрыли колл-центр с лжесотрудниками ФСБ

Колл-центр с лжесотрудниками ФСБ и МВД прикрыли в Новосибирске – мошенники подделывали телефонные номера правоохранительных органов и Банка России. В результате изъято 23 килограмма сим-карт.

Подпольные 4 колл-центра работали в Новосибирске несколько месяцев. Мошенники использовали специальные «сим-боксы», которые позволяли подделывать телефонные номера МВД, ФСБ и Банка России.

«Представляясь сотрудниками органов ФСБ России, они предлагали перевести средства под мнимыми предлогами на «безопасные счета», фактически контролируемые злoумышленниками,

- рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва. — В результате проведенных в 2024 году сотрудниками УФСБ и полиции оперативно-разыскных и следственных мероприятий пресечена деятельность 4 кол-центров, из оборота изъято 39 сим-боксов, предназначенных для одновременного функционирования сотен сим-карт, на лицевые счета которых поступали деньги».

Шестеро новосибирцев развернули такую деятельность, что оперативникам потребовалось несколько часов, чтобы изъять свыше 7 тысяч сим-карт, общем весом более 23 килограммов.

«Следствием 6 отдела СУ УМВД России по Новосибирску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России. Операторам мобильной связи внесено 6 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности России»,

- добавляют в УФСБ России по Новосибирской области.

Подобные колл-центры в Новосибирске стали прикрывать почти еженедельно. В конце апреля были задержаны дистанционные мошенники в Октябрьском районе, они обманывали жителей Луганска.

В УФСБ России по Новосибирской области же напоминают, что никогда не звонят гражданам с просьбами перевести их средства на «безопасные счета». Таким образом действуют только мошенники. В случаях получения подобных звонков необходимо незамедлительно отклонять входящий вызов.