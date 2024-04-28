Дистанционные мошенники из Новосибирска терроризировали жителей Луганска

В Новосибирске полицейские прикрыли колл-центр с мошенниками – они звонили в Ставрополь, Калининград и Луганск.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области и Росгвардии прикрыли колл-центр с дистанционными мошенниками в Октябрьском районе. Руководил незаконным бизнесом 29-летний мужчина, устроивший на работу ещё троих знакомых в возрасте 30-35 лет.

«Используя нелегальную базу финансовых организаций, они звонили гражданам, оставившим заявки на получение кредита на сайтах в сети интернет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — Сообщники убеждали людей перечислять им денежные средства под предлогом необходимости оплаты дополнительных услуг по выдаче займа (открытие счета, оплата страховки, курьерской доставки документов, инкассации)».

Сейчас уже установлено пятеро потерпевших в возрасте от 21 до 64 лет. Пострадавшие от рук злoумышленников – из Ставропольского края, Перми, Нефтекамска, Калининграда и Луганска. Общая сумма ущерба ещё не окончательная, сейчас она составляет 320 тысяч рублей.

«По адресам проживания подозреваемых полицейскими проведены обыски. Оперативниками обнаружено и изъято: 14 единиц компьютерной техники, 5 модемов, 3 накопителя информации, 30 телефонов, 12 сим-карт различных операторов связи, черновые записи, 20 банковских карт, оформленных на третьих лиц, и денежные средства в размере 156 тысяч рублей, полученные, предположительно, преступным путём»,

- добавляют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. После задержания подозреваемые дали признательные показания и находятся под домашним арестом.

Напомним, накануне стало известно, как мошенница вероломно обманула 83-летнюю женщину, похитив у неё полмиллиона рублей.