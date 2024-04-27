В Новосибирске мошенница представилась полицейской и обманула бабушку

В Новосибирске неизвестная женщина обманула 83-летнюю женщину на сумму более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 25 апреля на улице Громова. По информации правоохранительных органов, женщина, представившаяся сотрудником полиции, попросила пожилую женщину показать имеющиеся у нее деньги для проверки подлинности купюр.

После этого мошенница получила от жертвы 630 тысяч рублей, заменив их на поддельные банкноты. Через некоторое время она вернула деньги пенсионерке и скрылась.

На следующий день потерпевшая рассказала о случившемся своей родственнице, которая обнаружила обман, осмотрев банкноты. В результате ГУ МВД начало розыск лжеполицейской.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился топ вакансий с зарплатой до миллиона рублей.