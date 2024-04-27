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общество

В Новосибирске появился топ вакансий с зарплатой до миллиона рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В апреле эксперты hh.ru обнаружили в Новосибирске предложения о работе с заработной платой от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Среди высокооплачиваемых вакансий были предложения для генеральных директоров/CEO и технологов по производству колбасы, с возможностью заработка от 500 до 800 тысяч рублей.

Также, брокерам-китаистам по продаже недвижимости в Дубае и стоматологам готовы платить зарплату в размере 600 тысяч рублей.

Особенно широкий диапазон зарплаты был замечен у стоматологов-ортопедов: от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске более 1,5 тонн мусора собрали в ходе субботника на Михайловской набережной.

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Игорь Кириченко
Журналист

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