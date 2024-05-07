В Новосибирске автоинспектора, который застрелил иностранца, выживают из МВД

В результате расследования инцидента, произошедшего в мае 2021 года в Новосибирске, инспектор ГИБДД Александр Гусев был оправдан.

Центральный аппарат Следственного комитета установил, что действия Гусева во время службы были признаны законными. Выстрел из табельного оружия, который привел к смерти Векила Абдуллаева, произошел в рамках полномочий, так как молодой человек пытался выбить из рук инспектора оружие.

После инцидента семье Абдуллаева поступали угрозы со стороны его друзей и родственников. Издание infopro54 сообщило о том, что уголовное дело по этому случаю было закрыто, а на скамье подсудимых оказались азербайджанцы, обвиняемые в разбое, оскорблении, угрозах и применении насилия к полицейским.

Инспектор Гусев, несмотря на лишение госзащиты, вернулся к работе. Мужчина рассказал журналисту, что понимает опасность и принимает решение продолжать службу, считая ее единственным гарантом безопасности для себя, своей семьи и детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области нашли тело 67-летнего пенсионера на красном тракторе.